Le portefeuille actif de la Banque africaine de développement (BAD) au Maroc a totalisé 35 opérations pour une enveloppe d’environ 3 milliards de dollars d’engagement à fin septembre, ce qui fait du Royaume le premier client de la Banque.

Ces engagements sont répartis dans les secteurs de l’énergie (31,5%), du transport (19,8%), de l’eau et de l’assainissement (15,5%), des opérations multisectorielles et de développement social (12,7%), du privé (11,2%) et de l’agriculture (9,4%), selon la dernière Revue synthétique des résultats de la Banque.

Sur une échelle de 1 à 4, la performance du portefeuille de la Banque au Maroc est « très satisfaisante », ayant évolué de 2,6 en 2009 pour atteindre 3,7 en 2018 et ce, en l’absence de projets à risque, a indiqué Rudolphe Petras, spécialiste principal des Résultats à la BAD, qui présentait la Revue.