Société Générale Maroc renforce son positionnement de partenaire privilégié du développement économique du pays.

La banque enregistre une progression de ses parts de marché, tant en matière de ressources que d’engagements. Au cours du premier semestre 2019, les dépôts progressent de façon satisfaisante et l’activité de distribution de crédits a été soutenue, enregistrant une hausse de +8% (en social) par rapport au 1er semestre de l’année précédente. Société Générale Maroc poursuit aussi sa politique d’accompagnement des ménages dans la réalisation de leurs projets et des entreprises dans leur développement.

Grâce aux synergies renforcées avec ses filiales, Société Générale Maroc a également insu lé une nouvelle dynamique à l’activité de bancassurance avec La Marocaine Vie, les productions d’épargne et de prévoyance enregistrant une hausse de respectivement +8% et +5% (YTY)

Eqdom enregistre une amélioration de la production nette de 22%, permettant une hausse de l’encours de 6%. La distribution de leasing avec Sogelease affiche également une solide performance, avec une croissance de 18% de la production et de 7,2% de l’encours.

Le coût du risque est maîtrisé et en baisse grâce à la gestion rigoureuse de la politique d’octroi et de recouvrement.

Au global, le Résultat Net part Groupe consolidé s’établit au 30 juin 2019 à 610 millions de dirhams, affichant une hausse de 31,85% par rapport à la même période de l’année précédente.

Ces performances confirment la bonne dynamique de croissance du groupe Société Générale au Maroc, capitalisant sur son modèle universel, ses métiers diversifiés, ses expertises multiples mais aussi sa capacité d’ouvrir à ses clients le savoir-faire d’une grande banque internationale.





Dans le cadre de l’exécution de son plan stratégique « Avenir 2019-2022 », Société Générale a fait évoluer son organisation pour être plus agile, renforcer la proximité relationnelle et mieux servir ses clients, mais aussi pour faire jouer davantage les synergies entre ses métiers et filiales spécialisées et renforcer la cohérence du Groupe Société Générale au Maroc.

Le nouveau modèle organisationnel s’est progressivement mis en place au cours du premier semestre de l’année 2019. Il repose sur un Directoire, assurant un pilotage collégial de la stratégie de Société Générale Maroc, 11 « Services Unit » intervenant en tant que filières centrales et jouant un rôle normatif, de contrôle et de mutualisation sur l’ensemble des filiales au Maroc, 10 Business Unit, agissant en tant que centres d’expertises dans leurs domaines d’activités et 5 Délégations Régionales, dont le rôle est renforcé pour plus de rapidité de décision et de pertinence locale.

Ce nouveau modèle opérationnel consacre des niveaux de délégations clairs de bout en bout sur chaque activité de la banque, une coopération renforcée entre les entités et une plus grande fluidité dans la prise de décision.

L’offre de produits et services s’enrichit et se renouvèle, avec notamment la refonte de l’offre monétique, l’enrichissement des services aux entreprises (lancement de Sogetrade, nouvelle version de Sogecash Web), l’introduction de nouveaux produits comme le change à terme flexible…





La transformation digitale s’illustre avec une réelle volonté d’innover et de co-construire avec les éco-systèmes



la banque a notamment lancé au cours du premier semestre un hackathon autour des services et usages du paiement mobile.

Enfin, la responsabilité sociale et environnementale s’exprime pleinement vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes, imprégnant les actions en propres de la banque (économie d’énergie, participation à Earth Hour…), mobilisant les collaborateurs (engagés dans le programme Citizen Commitment Time), accompagnant les clients dans leurs projets éco-responsables (lancement de la 1ère ligne de crédit Green Value Chain avec la BERD), bénéficiant enfin directement à la société civile (lancement du Centre socio-culturel Les Etoiles de Marrakech).

Le nouveau plan stratégique met l’accent sur la dynamique d’ouverture et d’innovation. C’est pourquoi Société Générale Maroc accélère ses investissements dans l’innovation, les nouvelles technologies et le digital au service de nouvelles expériences clients.

Un programme de transformation « phygital » se déploie, avec pour ambition de conjuguer au mieux le digital à l’humain, au service du client.

À travers ce programme, Société Générale a l’ambition de mettre en cohérence et en parfaite complémentarité ses différents canaux : Agence, Applications mobile, site web transactionnel, Centre de Relation Client, Espaces Libre-Service et automates afin qu’ils soient tous mis efficacement au service du client.