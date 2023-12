La Fédération Nigérienne de Football (Fenifoot) a annoncé, jeudi dans un communiqué, le recrutement de Badou Zaki comme sélectionneur national du Mena A pour un contrat d’une durée de deux ans.

Cette nouvelle collaboration entre l’ancien lion de l’Atlas et l’instance dirigeante du football Nigérien prend effet à partir du 1er décembre 2023 et ce jusqu’au 30 novembre 2025.

Selon le communiqué de la Fenifoot, en plus de ses fonctions de sélectionneur national, Zaki aura comme missions, entre autres, la restructuration et la redynamisation de la Direction Technique Nationale, la supervision et l’assistance technique des sélections nationales de catégories inférieures, et de contribuer à la mise en place et le fonctionnement technique de l’Académie d’élite nationale.

Aussi, la Fenifoot a assigné au nouveau sélectionneur national comme objectif, la qualification du Mena A pour une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA pendant la durée de son mandat.

Il sera assisté par Zakariyaou Ibrahim désigné comme sélectionneur national adjoint, renseigne le communiqué de la Fenifoot.

Selon la même source, la Fenifoot marque sa ’’reconnaissance à l’endroit du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture pour son accompagnement et remercie la Fédération Royale Marocaine de Football, pour la facilitation jouée dans la conclusion de ce contrat’’.

Libre depuis son court passage comme sélectionneur du Soudan, achevé en août, Badou Zaki retrouve ainsi le banc de touche du MENA A et prendra la relève d’Ibrahim Zakariyaou, lequel assure l’intérim à la tête de l’équipe nationale senior de football du Niger, depuis le mois d’octobre après la non-prolongation du contrat du Français Jean-Michel Cavalli, qui a fait les frais de la non-qualification des oranges – blancs et verts du MENA pour la coupe d’Afrique des Nations CAN 2023, note l’ANP.