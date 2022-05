L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) a annoncé samedi la démission de son Directeur Général, Badr Ikken, indiquant qu’une période d’intérim sera assurée par Samir Rachidi, directeur scientifique en charge des Systèmes Thermiques et du Power-to-X.

Le Conseil d’administration de l’IRESEN, réuni vendredi sous la présidence de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a pris note de la démission du Directeur Général, Badr Ikken, qui, après onze ans à la tête de l’Institut, a souhaité poursuivre d’autres opportunités professionnelles en dehors de cet établissement.

Nommé par le conseil d’administration en 2011, « Ikken fut instrumental à la construction et au développement de l’IRESEN. Ses réussites ont été marquantes puisqu’il a contribué, grâce à l’agence de moyen au financement de plus d’une centaine de projets de recherche appliquée et d’innovation collaboratifs », a indiqué l’institut dans un communiqué.

“Il mit également en place la première plateforme africaine de test, de recherche et de formation dans le domaines des technologies solaires et leurs applications, Green Energy Park, inaugurée par le Roi Mohammed VI en janvier 2017, ainsi que la première plateforme de recherche et d’innovation dans le domaine de l’écoconstruction, les réseaux intelligents et la mobilité électriques, le Green & Smart Building Park, développées conjointement avec l’Université Mohammed VI Polytechnique”, ajoute le communiqué.

En plus de ses fonctions de Directeur Général de l’institut, co-président du Green Energy Park et vice-président de la Commission économie verte de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), il fut nommé en 2021 vice-président du premier Cluster de l’Hydrogène Vert en Afrique, « Cluster Green H2 ».

“Le conseil d’administration a souhaité bon succès à Ikken dans ses nouvelles opportunités professionnelles et le remercie de sa contribution inestimable pour le secteur énergétique”, a précisé la même source. “Il a fait preuve d’un leadership exceptionnel, d’une approche collaborative et positive et d’un grand dévouement à l’égard de la structure qu’il a gérée depuis plus d’une décennie”, d’après le communiqué.

La 15ème réunion du Conseil d’administration de l’IRESEN s’est déroulée en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, ainsi que de plusieurs acteurs clés du secteur de l’énergie constituant le conseil d’administration de l’Institut.