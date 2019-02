Infomédiaire Maroc – Royal Air Maroc est la première compagnie aérienne au monde à avoir choisi la dernière génération des bornes d’enregistrement de bagages du français IER, rapporte Le Matin. ‘‘Au cours des derniers mois, IER a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de Royal Air Maroc pour contribuer à l’introduction de nouvelles technologies à l’aéroport Mohammed V de Casablanca par le déploiement de 30 bornes d’enregistrement et 12 unités de bag drop en libre-service’’, souligne la même source qui cite un communiqué du groupe français.

Grâce à ces innovations, le nouveau terminal 1, exploité par l’Office national des aéroports et considéré comme l’aéroport le plus moderne du pays, présente des technologies et des conceptions de pointe, conformes aux normes internationales, estime IER dans son communiqué.

‘‘Le partenariat entre IER et Royal Air Maroc repose sur une confiance mutuelle. La compagnie aérienne a été le premier client à faire confiance à IER pour la commande de notre dernière génération de bornes pour les bagages. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de solutions de libre-service IER augmentera la satisfaction et l’expérience des passagers de Royal Air Maroc’’, a déclaré Jean-Luc Rauline, vice-président d’IER, département Aéroports et compagnies aériennes.

IM