Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et le ministère thaïlandais des Affaires étrangères ont tenu, jeudi à Bangkok, la 3ème session des consultations politiques Maroc-Thaïlande.

Ces consultations ont été co-présidées du côté marocain par Abdelkader El Ansari, ambassadeur, directeur des Affaires Asiatiques et de l’Océanie, et du côté thailandais par Worawoot Pangprapapant, directeur général du département des affaires sud-asiatiques, moyen-orientales et africaines.

Au cours de ces consultations, qui se sont déroulées en présence de l’ambassadeur du Maroc en Thaïlande, Abderrahim Rahhaly, les chefs des deux délégations se sont félicités des liens d’amitié et de bonne coopération qui unissent les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1985.

Les deux parties ont également passé en revue l’état des relations bilatérales qui sont marquées par l’amitié, le respect mutuel et la solidarité, a indiqué vendredi l’ambassade du Maroc à Bangkok dans un communiqué.

La tenue de cette session de consultations politiques a aussi été l’occasion d’examiner les moyens d’impulser davantage la coopération bilatérale et d’explorer les opportunités offertes afin de conférer un contenu plus consistant à ces relations.

Dans ce sillage, les deux délégations ont échangé sur les moyens à même de renforcer la coopération dans les domaines diplomatique, parlementaire, économique, technique et culturel et se sont engagées à promouvoir une dynamique de coopération sectorielle dans différents domaines.

Les discussions ont également porté sur les opportunités de la coopération triangulaire au profit des pays africains et asiatiques partenaires, conformément aux Hautes orientations royales, qui place l’Afrique et la coopération Sud-Sud au centre de la politique étrangère du Royaume.

Les deux délégations ont abordé, en outre, la coopération entre les deux pays au niveau multilatéral, notamment au sein des organes des Nations Unies et des Organisation internationales spécialisées et ont échangé sur les questions d’ordre régional et international d’intérêt commun.

Les entretiens se sont déroulés dans un climat amical fructueux qui reflète l’excellence des relations bilatérales et la volonté commune de les développer et de les diversifier davantage, a conclu le communiqué.