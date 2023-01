Le prix des œufs (tous calibres confondus) a connu une hausse importante au cours de la dernière période. Une situation inquiétante pour de nombreux Marocains, qui craignent une explosion des prix à moins de deux mois de ramadan.

Le prix des œufs est passé de 0,75 dh l’unité à 1,50 dh. Une hausse qui s’explique, selon un professionnel par le coût de production, exacerbée par le contexte actuel. Rareté des précipitations, vague de froid, hausse du prix du carburant, conflit ukraino-russe, etc., tant de raisons qui seraient derrière cette évolution des prix, qui pèsent sur le pouvoir d’achat.

Dans un communiqué, l’Association nationale des producteurs d’œufs de consommation (ANPOC) indique que les professionnels subissent de lourdes pertes et que la marge de gain est très faible pour eux. De nombreux producteurs auraient d’ailleurs baissé rideau, ne pouvant réduire leur production sans réaliser de gains.

L’ANPOC a appelé à améliorer et à renforcer les circuits de commercialisation avec la contribution des marchands et distributeurs d’œufs, qui sont considérés comme un maillon essentiel de l’industrie avicole, ainsi qu’à suivre et à soutenir le ministère de tutelle, dans le cadre de la stratégie « Génération Green », afin d’assurer la pérennité du secteur.