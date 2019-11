L’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a reçu ce lundi le Wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, en visite de travail à Doha. Ce dernier avait eu auparavant des entretiens avec le gouverneur de la Banque centrale du Qatar, Cheikh Abdullah Bin Saud Al-Thani, dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé le 23 février 2011 entre Rabat et Doha.

Cette entrevue a été l’occasion de coordonner et d’examiner la mise en œuvre de la coopération bilatérale et les domaines d’intervention des banques centrales. Le mémorandum d’entente porte sur les domaines d’intervention des banques centrales, notamment la politique monétaire, la supervision bancaire et les ressources humaines