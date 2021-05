Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, ce vendredi, l’actualisation du règlement intérieur de son conseil ainsi que de la charte de son système de contrôle interne, suite à leur adoption par le conseil lors de sa réunion du 23 mars 2021.



L’amendement des deux textes tient compte notamment des nouvelles dispositions de la loi portant Statut de BAM, des enseignements tirés de la gestion de la crise pandémique liée au nouveau coronavirus (covid-19) et de l’évolution des standards internationaux en matière de gouvernance, indique la Banque centrale dans un communiqué.



La version amendée du règlement intérieur du conseil de BAM précise, ainsi, les modalités de tenues des réunions extraordinaires et celles devant être tenues à distance. Elle clarifie aussi les dispositions relatives aux documents et informations nécessaires aux travaux du Conseil et les modalités de communication des décisions de cette instance.



S’agissant de la Charte sur le système de contrôle interne, l’édition de 2020 introduit notamment le principe de coordination et de bonne articulation entre les trois niveaux de contrôle au sein de la Banque. Le premier est assuré par chaque entité support ou métier, le deuxième par les fonctions en charge de la gestion des risques et de la conformité, alors que le troisième est assuré par l’audit interne. Cette coordination, clairement mise en exergue par les normes internationales, notamment celles de l’Institute of Internal Auditors, est nécessaire à une surveillance optimisée des risques et une maîtrise efficace de ces derniers, estime BAM, ajoutant que ces amendements s’inscrivent, plus globalement, dans le cadre d’une dynamique d’amélioration permanente du cadre de gouvernance de la Banque en ligne avec les pratiques des banques centrales les plus avancées en la matière.



Ces documents sont disponibles en version arabe et française sur le portail Internet de la Banque à travers le lien suivant : http://www.bkam.ma/A-propos/Gouvernance.