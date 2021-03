Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, ce mercredi, la publication des versions actualisées du code de déontologie des membres de son Conseil ainsi que celui applicable à la Wilaya et aux agents de la Banque.

Le dispositif éthique de Bank Al-Maghrib, mis en place en 2005, prévoit une actualisation systématique de ces codes tous les deux ans, pour tenir compte de l’évolution du contexte national et international et des bonnes pratiques, en particulier, au sein des banques centrales les plus avancées dans ce domaine, indique BAM dans un communiqué.

L’édition 2020 de ces codes prend, également, en considération les nouvelles dispositions de la loi 40.17 portant statut de Bank Al-Maghrib (notamment les principes de bonne gouvernance qui sont consacrés par ce cadre), les orientations stratégiques de la Banque pour la période 2019-2023 ainsi que les spécificités du contexte de crise pandémique actuel, ajoute la même source.

Les amendements ont concerné le renforcement des exigences déontologiques en matière de gestion des conflits d’intérêts et de respect des principes d’indépendance et de confidentialité, souligne BAM, relevant que ces changements prennent également en considération l’exemplarité éthique, l’excellence professionnelle et la protection des intérêts de la Banque.

Et de noter que des dispositions spécifiques ont été introduites en faveur d’une meilleure protection de l’environnement, de la santé-sécurité au travail et d’une utilisation sécurisée des médias sociaux.

Les engagements à respecter les dispositions des deux codes, dans leur nouvelle version, ont été signés à la fois par les membres du Conseil, la Wilaya et l’ensemble des agents de Bank Al-Maghrib. En parallèle, la signature de l’engagement à respecter la Politique Anti-Corruption de Bank Al-Maghrib, qui rentre dans le cadre de la certification ISO 37001 obtenue par l’institution en novembre 2019, a été également renouvelée par les membres du Conseil, la Wilaya et l’ensemble des agents.

Le communiqué fait par ailleurs remarquer que le processus de revue périodique du dispositif éthique de la Banque s’inscrit dans le cadre d’une dynamique permanente d’amélioration et de renforcement de son cadre de gouvernance.

Les versions actualisées de ces codes sont disponibles en versions arabe et française sur le portail Internet de l’institution à travers le lien suivant “http://www.bkam.ma/A-propos/Gouvernance/Deontologie”.