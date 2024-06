Bank of Africa (BOA) a signé, mardi dernier, un protocole d’accord avec Saudi National Bank, la première banque saoudienne ainsi que du monde arabe en biens propres, et l’une des pionnières en finance islamique dans le monde, pour promouvoir la collaboration et explorer les opportunités d’affaires pour un bénéfice mutuel.

Ce partenariat stratégique signé par le Directeur Général Exécutif de BOA, Khalid Nasr, et le chef de région FI menat de Saudi National Bank, Luai Bafail AL Amoudi devrait renforcer les liens économiques entre le Maroc et l’Arabie Saoudite, ainsi que faciliter l’accès aux services bancaires au Maroc pour la communauté marocaine résidente en Arabie Saoudite, indique un communiqué de BOA.

Selon les termes de l’accord, BOA et Saudi National Bank collaboreront sur diverses initiatives, y compris, la facilitation des transactions transfrontalières et des envois de fonds entre l’Arabie saoudite et le Maroc, l’identification des opportunités d’affaires à développer dans des domaines tels que le financement du commerce, la banque d’investissement et la banque numérique, ainsi que l’accompagnement des entreprises conjointes dans les pays d’Afrique subsaharienne, afin de contribuer à la croissance du continent dans l’intérêt mutuel des parties.

A travers ce partenariat, BOA facilite et renforce la promotion des relations économiques entre l’Arabie saoudite et le Maroc et réaffirme son soutien aux expatriés marocains à l’étranger, conclut le communiqué.