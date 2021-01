Pour rappel, Il s’agit d’un réseau d’incubation qui a pour vocation d’accompagner les étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales. Le programme Blue Space intègre, pour la 1ère fois au Maroc, deux composantes majeures :

– Une agence bancaire pédagogique offrant aux étudiants un espace de travail, de connaissance et d’initiation au monde de la banque et de la finance.

– Un incubateur destiné à accompagner les porteurs de projets participants aux programmes, de la formalisation de leurs projets jusqu’à sa concrétisation. En termes de service, L’incubateur assure une offre à 360 degré intégrant formations, informations, mentorat et accès à un éco système entrepreneuriale composé d’entrepreneurs, d’institutionnels, de business Angels et d’associations professionnelles,

Les candidats pourront soumettre, par mail ou via le formulaire en ligne “www.bluespace.ma”, un projet répondant à une problématique réelle et clairement définie, le but étant de sélectionner 50 équipes ou porteurs de projets âgés entre 18 et 45 ans, installés dans la région de Casablanca et souhaitant créer leurs entreprises.

Les projets soumis seront étudiés par un jury constitué de professionnels et d’universitaires, sur des critères de faisabilité et de qualité du dossier de candidature.

Une fois le porteur de projet sélectionné, il pourra intégrer l’incubateur Blue Space et accèdera ainsi, à une panoplie de prestations et d’outils, visant à favoriser sa formation et à l’accompagner dans la concrétisation de son projet. Il bénéficiera dans ce cadre, de :

• Un espace d’incubation ;

• Un cycle de formation complet sur le campus ;

• Un soutien technique et méthodologique ;

• Un appui conseil individualisé par des experts métiers et des professionnels ;

• Un accès à l’Eco système de l’observatoire de l’entreprenariat (l’ODE) ;

• Une synergie partenariale qui permet une mise en relation avec des réseaux d’accompagnements existants ;

• Un « regard croisé » entre porteurs de projets lors des temps collectifs de formation et de mutualisation d’expériences.

Les institutions partenaires souhaitent à travers cette initiative soutenir les jeunes dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées et leur faciliter l’intégration dans le marché du travail.