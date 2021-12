Dans le but d’améliorer l’expérience client et d’offrir une plus large gamme de produits et services à distance, ce nouveau parcours, simple et fluide permet de souscrire en ligne et sans déplacement, à tous les produits d’épargne proposés par la banque, notamment épargne retraite et épargne éducation.

Une solution qui encourage les clients à épargner en toute autonomie et sécurité, en souscrivant et en consultant leur situation des produits d’épargne en ligne, directement sur leur espace personnel BMCE Direct. Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à accompagner l’évolution technologique et les divers besoins de ses clients, BANK OF AFRICA confirme, à travers cette offre, son positionnement de «Banque Connectée» à l’avenir et en permanence à son écosystème.