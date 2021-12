Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) agrégé de 193,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre, en hausse de 8,3% par rapport à la même période un an auparavant, selon Attijari Global Research (AGR).

« Ce niveau d’activité est supérieur à celui enregistré à fin septembre 2019 (183,4 MMDH) considéré comme une référence pré-Covid 19 », explique AGR dans son rapport trimestriel, sur les résultats des sociétés cotées.

Cette évolution est attribuable aux performances réalisées par les secteurs Automobile (+41,8%), Mines (+30,9%), Ports (+26,7%), Bâtiment et travaux publics (+21,4%), Ciment (+17,1%), Énergie(+16,1%), Immobilier (+14,9%), Assurances (+10,5%), Agroalimentaire (+7,5%), Financement (+6,5%), Grande Distribution (+5,5%) et Banques (+2,8%), précise la même source, notant que ces 12 secteurs cotés pèsent 76% de la capitalisation globale. À l’inverse, les secteurs des nouvelles technologies de l’information (NTI) et Télécoms affichent des replis respectifs de leurs revenus de 0,7% et 2,6% à fin septembre 2021. Les Télécoms représentent à lui seul 18,3% de la capitalisation du marché.

Au titre du troisième trimestre 2021, les revenus agrégés des sociétés cotées ont augmenté, en glissement annuel, de 10,4% à 65,7 MMDH. Cette performance intervient après deux trimestres consécutifs de hausse, soit de +1,3% au T1-2021 et +13,5% au T2-2021. Dans ces conditions, 50 sociétés ont vu leur CA trimestriel progresser, contre 21 émetteurs dont les revenus se sont repliés durant la même période et une seule société ayant affiché un CA stable. À l’analyse de la contribution des secteurs cotés aux revenus trimestriels de la cote, AGR constate que les secteurs Énergie, Mines et Banques affichent un CA en nette progression tirant profit de l’amélioration visible de la situation sanitaire au Maroc et de la soutenabilité de la tendance haussière des cours des métaux à l’échelle internationale.

Ces secteurs affichent une croissance de leur CA trimestriel de 1,65 MMDH (+29,9%), 889 millions de dirhams (MDH) (+61,5%) et 828 MDH (+5,3%), respectivement. À l’opposé, les secteurs Télécoms, NTI et Automobile accusent des baisses plus ou moins sensibles de leur CA au T3-21, soit de -168 MDH (-1,8%), -101 MDH (-12,6%) et -75 MDH (-3,5%).