Dans la continuité des mesures entreprises par la banque pour soutenir l’ensemble de ses clients durant cette conjoncture exceptionnelle, Bank Of Africa offre la gratuité de plusieurs opérations initiées à travers ses canaux distants.

En effet, dans le strict respect des consignes sanitaires et des directives et recommandations des autorités nationales dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et aussi, dans le but de protéger ses clients, Bank Of Africa invite ces derniers à privilégier les canaux digitaux et à distance permettant de réaliser l’essentiel des opérations bancaires.

Ainsi, en phase avec sa démarche d’innovation et les nouveaux usages du mobile, Bank of Africa met ses solutions de banque à distance, pratiques et sécurisées, à la disposition de sa clientèle pour effectuer ses opérations bancaires de manière simple et rapide à travers différents canaux, notamment BMCE Direct et Dabapay.

Une offre exclusive a été mise en place sur ces deux plateformes, elle consiste en ce qui suit :  Gratuité des opérations de virement et de mises à disposition, initiées sur BMCE Direct  Gratuité du transfert d’argent et des retraits sans carte, effectués via Dabapay

Pour rappel, la plateforme de mobile banking BMCE Direct, accessible en application et site web, permet de gérer les comptes, les virements nationaux et internationaux, le paiement des factures (Télécoms, Administrations, Impôts, Transports, Ecoles, Autoroutes, Timbres…), la commande de cartes, la modulation des produits et plusieurs autres fonctionnalités pour les Particuliers et les Entreprises.

L’application de mobile payment DabaPay est, quant à elle, une solution de portefeuille virtuel qui permet le transfert d’argent instantané et en toute sécurité, le versement via différents canaux, le paiement des factures, le retrait d’argent sans carte bancaire dans l’un des 800 guichets automatiques, le paiement des commerçants équipés…

Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients et à les accompagner du mieux possible durant cette période de pandémie, Bank Of Africa traduit ainsi son engagement fort et son positionnement de banque connectée à l’avenir et en permanence à son écosystème.