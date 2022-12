La quatrième et dernière réunion de la seizième reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD-16), le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), s’est ouverte, lundi à Tanger.

Inaugurée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, qui représente la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, Gouverneur du Groupe de la BAD pour le Maroc, et Akinwumi A. Adesina, Président du Groupe de la BAD, cette réunion offre l’occasion d’approfondir la discussion sur les problèmes auxquels sont confrontés les pays africains à faible revenu, notamment le financement du climat et l’adaptation et la gestion durable de la dette.

Au cours de ces conversations, les parties discuteront sur les orientations politiques et financières ainsi que des approches pour y faire face. Le processus aboutira, ainsi, à un paquet de financement pour les trois années du cycle du FAD-16 (2023-2025).

Lors de cette quatrième réunion de reconstitution, le rapport du FAD-16, les niveaux de financement et les conditions de la reconstitution seront également approuvés.

Cette année a été marquée par une série de consultations entre la Direction du FAD et les pays donateurs sur la seizième reconstitution des ressources du guichet de prêts concessionnels du Groupe de la BAD.