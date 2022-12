Bank Al-Maghrib (BAM) a procédé, dans le cadre de l’amélioration continue de l’accès à ses données et statistiques, à la mise en place d’une nouvelle rubrique dédiée aux statistiques sur le portail Internet « www.bkam.ma ».

Les données publiées par BAM sont désormais facilement accessibles et sont, pour la majorité d’entre elles, disponibles sous des formats permettant aux différents utilisateurs une meilleure exploitabilité, indique la Banque Centrale dans un communiqué.

Cette restructuration s’inscrit dans le cadre du déploiement de la Stratégie Data et Statistiques de BAM et constitue une première étape des actions visant à se doter d’une plate-forme « Open data », alignée sur les meilleurs standards.

La nouvelle rubrique « Statistiques » est constituée de 12 sous-rubriques. Il s’agit de (1) Stratégie Data et Statistiques, (2) Chiffres clés de l’économie nationale ( composée des Indicateurs hebdomadaires; Crédits et dépôts bancaires; Bulletins trimestriels), (3) Statistiques monétaires (Principaux indicateurs; Revue Statistiques monétaires; Indicateurs clés des statistiques monétaires; Séries statistiques monétaires; Statistiques selon Norme spéciale de diffusion des données (NSDD), et (4), Marché monétaire et des changes (Marché monétaire; Marché obligataire; Marché des changes).

Il est également question de (5) Interventions de BAM sur le marché monétaire, (6) Avoirs officiels de réserves (Principaux indicateurs), (7) Taux d’intérêt (Taux débiteur; Taux des dépôts à terme; Taux variables; Taux maximum des intérêts conventionnel; Taux des comptes sur carnet), et (8) Statistiques sur le secteur bancaire (Structure du système bancaire; Implantation bancaire; Bilans agrégés; Tableau de bord du système bancaire; Statistiques sur les comptes bancaires; Répartition régionale; Indicateurs des banques et fenêtres participatives; Indicateurs crédits Intelaka; Indicateurs crédits Oxygène et Relance).

Les trois autres sous-rubriques sont (9) Enquêtes (avec Enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie, Enquête trimestrielle de conjoncture et Enquête trimestrielle sur les taux débiteurs), (10) Prix (Inflation et inflation sous-jacente; Indice des prix des actifs immobiliers), (11) Méthodologie (Documents méthodologiques et de référence) et (12) Calendrier (Statistiques Monétaires; Crédits et dépôts bancaires; Statistiques sur les comptes bancaires; Enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie; Enquête sur les Taux débiteurs; Indice des Prix des Actifs Immobiliers; Bulletin Trimestriel).