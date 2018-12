Infomédiaire Maroc – La Banque Centrale Populaire (BCP) vient d’obtenir le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son émission obligataire subordonnée de 2 milliards de dirhams. L’opération devra financer les projets de développement du groupe sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels. Il s’agit également de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, le ratio de solvabilité du Crédit Populaire du Maroc (CPM), précise le groupe bancaire dans la note d’information relative à l’opération.

L’émission est présentée sous 4 tranches : A, B, C et D. Les deux premières sont d’une maturité de 7 ans, contre 10 pour les deux autres. Concernant les taux d’intérêt, ceux des tranches A et C sont révisables annuellement et compris entre 2,89 et 2,99% (Tranche A) et 2,94 et 3,04% (Tranche C) pour la première année. Les tranches B et D seront proposées à des taux fixes compris entre 3,61 et 3,71% (Tranche B) et entre 3,94% et 4,04% pour la tranche C.

Cette levée de fonds est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, à savoir les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les compagnies financières, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de dépôt et de gestion et les organismes de pension et de retraite.

La période de souscription, quant à elle, débutera le jeudi 13 décembre 2018 et sera clôturée le 17 du même mois. L’organisme chargé du placement est la Banque Centrale Populaire, alors que le conseil financier a été confié à Upline Corporate Finance, filiale du groupe bancaire.