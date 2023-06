Les préparatifs des assemblées annuelles du groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah et une délégation de haut niveau conduite par la secrétaire générale de la BM, Mercy Tembon, et le secrétaire général du FMI, Ceda Ogada.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Ogada, s’est dit ravi de l’organisation de cet événement de taille au Maroc, soulignant que le Royaume est préparé pour recevoir le monde pour un événement qui « connaitra certainement un grand succès ».

L’organisation de ces assemblées annuelles dans un pays africain est aussi une opportunité pour continuer à soutenir les pays en voie de développement, spécifiquement au niveau du continent, après trois années de crises, a-t-il estimé.

Pour sa part, Tembon s’est dite très satisfaite de la visite effectuée à la ville d’ocre qui abritera cet événement international, mais surtout assurée que l’ensemble des parties prenantes notamment le gouvernement, les départements ministériels et les autorités locales dans la ville de Marrakech sont toutes mobilisés pour que cette réunion soit un véritable succès

De son côté, Nadia Fettah a réitéré la mobilisation de toutes les parties prenantes au Maroc pour assurer l’accueil des 14.000 représentants du monde de l’économie et des finances dans les meilleures conditions et assurer plein succès à cet événement.

Elle a, en outre, rappelé que ces assemblées annuelles, qui marquent leur retour en Afrique après 50 ans, représentent une occasion singulière pour porter la voie du continent auprès des institutions internationales et discuter des sujets d’intérêt pour cette région du monde.

Ces assemblées, a-t-elle dit, constituent une opportunité pour exposer les réformes structurelles engagées par le Maroc ainsi que les différentes avancées réalisées par notre pays mais aussi pour débattre et échanger avec les décideurs et experts internationaux sur les moyens de promouvoir la coopération internationale et régionale.

Cette rencontre, tenue dans le cadre de l’organisation des assemblées annuelles du groupe BM et du FMI, du 09 au 15 octobre prochain à Marrakech, s’inscrit dans le cadre des missions régulières qu’effectuent, au Maroc, les équipes des deux institutions internationales pour s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs de cette grande manifestation internationale.