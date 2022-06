Attijariwafa bank vient de remporter le trophée « Digitalisation de la fonction achats 2022 » lors de la 1ère édition du Morocco Procurement Award organisée à Casablanca par l’AMCA (Association Marocaine de la Communauté Achats) et Logismed (Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée).

Ce trophée récompense les efforts de la direction des Achats du groupe Attijariwafa bank en matière de digitalisation, notamment à travers la mise en place d’une plateforme digitale performante pour la gestion des achats du Groupe « Attijarisourcing ».

Cette solution offre de nombreux avantages tels que la dématérialisation complète du processus Achat, une vision 360 sur les fournisseurs, une réduction des délais de traitement des appels d’offres, la traçabilité des dossiers de consultation, l’amélioration des délais de paiement fournisseurs ainsi que la digitalisation de l’ouverture des plis.

Composé principalement de professionnels et d’experts en Achats et en Management d’entreprises, le jury a été particulièrement attentif à plusieurs critères à savoir : la pertinence et la portée du projet, son caractère original et innovant, les technologies utilisées, le retour sur investissement, l’impact sur son écosystème, ainsi que la contribution à la compétitivité et la performance de l’entreprise.

Youness TAGHRICHTE, Directeur Achats du groupe Attijariwafa bank a déclaré : « Nous sommes très honorés de cette distinction. Ce trophée témoigne de la vision de notre Groupe et notre actionnaire de référence AL MADA qui fait de l’innovation et la digitalisation un axe stratégique et emblématique et un véritable levier de création de valeur aussi bien pour la banque que pour son écosystème ».

Grâce à cette nouvelle distinction, Attijariwafa bank démontre encore une fois son engagement et sa mobilisation pour apporter de la valeur dans les processus d’innovation et les projets de transformation digitale.