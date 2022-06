La première édition de la nuit des musées et des espaces culturels, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi, se déroulera mercredi 22 juin dans neuf villes du Royaume, indique un communiqué de la Fondation nationale des musées (FNM).

A l’occasion de cette première édition initiée par la FNM, la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, une quarantaine de musées et d’espaces culturels des villes d’Oujda, Tétouan, Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Safi et Marrakech ouvriront leurs portes à titre gracieux au public et ce, de 18H à minuit, précise la Fondation.

Ces villes, ajoute la même source, offriront une multitude de programmes d’expositions d’art moderne, contemporain et ethnographique pour permettre à tous les publics d’investir les musées.

La nuit des musées et des espaces culturels se veut un événement annuel qui célèbre culturellement l’arrivée de l’été et qui reflète le dynamisme culturel du Maroc, souligne le communiqué, ajoutant que le programme de cette manifestation muséale inédite est disponible sur le site Web de la Fondation (« www.fnm.ma« ).