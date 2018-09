Infomédiaire Maroc – En marge du Sommet de Pékin du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) 2018 qui s’est tenu à Pékin, le groupe Attijariwafa bank et China State Construction Engineering (CSCEC) ont conclu un protocole d’accord visant à développer un partenariat à long terme.

Et dans le cadre du protocole d’accord, les deux parties s’engagent à tirer profit de toutes opportunités commerciales ciblant des secteurs tels que les infrastructures, la construction et le développement immobilier, les contrats internationaux et les investissements au Maroc et dans les pays africains où le groupe Attijariwafa bank est présent.

A noter que, suite à la désignation de CSCEC pour le projet ‘‘New Cairo – phase 2’’, une 1ère coopération imminente avec la filiale locale Attijariwafa bank Egypt est déjà prévue.

IM