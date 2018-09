Infomédiaire Maroc – Le nombre des bénéficiaires du système de l’éducation et de la formation au titre de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2018-2019 s’est établi 9 613 000, a indiqué le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ainsi, quelque 7,9 millions élèves sont inscrits, dont près de 7,153 millions aux cycles d’enseignement primaire, secondaire collégial et qualifiant, 748 214 élèves au préscolaire et 8 253 aux classes préparatoires publiques aux écoles supérieures. Au niveau de la formation professionnelle, un total de 776 000 stagiaires sont inscrits au niveau des différents cycles de formation (baccalauréat professionnel, formation qualifiante, technicien, technicien spécialisé,…).

L’enseignement supérieur enregistre, quant à lui, quelque 937 000 étudiants inscrits, dont 860 219 au niveau des universités, 50 397 dans des instituts privés, et 26 659 dans des établissements de formation des cadres.

Concernant le soutien social, le ministère explique que 4 365 558 élèves (dont 47 pc de filles) ont bénéficié de l’Initiative royale « un million de cartables » pour un coût global de 420 millions de dirhams, soulignant que cette année, 2 087 200 élèves et 1 310 400 familles ont bénéficié du programme de soutien financier direct « Tayssir » pour un coût total de 2,17 MDH. Par ailleurs, 1 442 514 élèves bénéficieront des prestations d’hébergement et de restauration scolaire et 193 000 de celles de transport scolaire.

En matière des ressources humaines, 20 000 nouveaux enseignants ont été recrutés, ce qui porte le nombre total des enseignants à plus de 248 000. Dans le domaine de la formation professionnelle, quelque 2 007 établissements (dont 1 321 établissements privés) sont ouverts cette année, encadrés par 19 746 formateurs.

L’année scolaire 2018-2019 est marquée par la mise en œuvre du programme d’action relatif à l’appui à la scolarisation, à la lutte contre la déperdition scolaire et à la promotion de l’emploi des jeunes, élaboré conformément aux Hautes orientations Royales et visant à lutter contre toutes les entraves socioéconomiques à la scolarisation et à assurer une meilleure adéquation entre formation et emploi.

