Infomédiaire Maroc – Le groupe BMCE Bank of Africa et l’Association des femmes entrepreneures du Maroc (AFEM) ont paraphé, hier à Casablanca, une convention cadre de partenariat visant à faire bénéficier les adhérentes de l’AFEM des solutions d’accompagnement et de conseil développées par la banque.

Cet accord s’assigne pour but de faire bénéficier les membres de l’Association des offres de financement de la banque, telles que le crédit adossé à « ILAYKI », le crédit pour l’auto-entrepreneur et l’avance amortissable dédiée aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises.

La convention signée s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente entre le groupe BMCE et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui vise à proposer de nouvelles opportunités de financement et d’assistance technique dédiées aux petites et moyennes entreprises marocaines détenues majoritairement ou dirigées par des femmes.

Rédaction Infomédiaire