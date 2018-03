Infomédiaire Maroc – BMCE Bank Of Africa a signé une convention avec Casablanca Finance City (CFC) pour la mise en place d’une offre bancaire exclusive pour ses membres et ce, pour faciliter et améliorer la qualité des prestations bancaires à destination de l’écosystème CFC.

La convention signée avec BMCE Bank Of Africa permet aux membres CFC de bénéficier d’un accompagnement sur mesure via une plateforme d’accueil, de conseil et d’orientation dotée de personnes ayant une parfaite connaissance des dispositions relatives aux facilités de change, un savoir-faire et une expertise avérés en matière de techniques bancaires.

La facilitation et l’optimisation des opérations bancaires des entreprises CFC et de ses employés sont également au cœur du partenariat (conditions tarifaires avantageuses, cash-management, banque à distance, offre packagée, services d’accompagnement…).

Ce partenariat entre dans le cadre de la volonté de BMCE Bank Of Africa et Casablanca Finance City de s’allier pour développer des synergies et associer leurs atouts et savoir-faire dans la promotion, le soutien et l’accompagnement des entreprises opérant dans l’écosystème CFC au Maroc et en Afrique.

Rédaction Infomédiaire