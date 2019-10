BMCE Bank of Africa, a été doublement primée par le Arabia CSR Awards pour la 6ème année consécutive et ce, pour les deux catégories : Financial Services Category et Partnerships and Collaborations. Ces Prix, remis à l’occasion d’une cérémonie organisée à Dubaï, récompensent les organisations de la Région qui démontrent un leadership et un engagement exceptionnels en faveur de la durabilité.

Ce benchmark régional a considérablement élargi sa portée au cours de la décennie et sa crédibilité lui a valu la confiance et la reconnaissance d’organismes mondiaux et régionaux tels que le Pacte Mondial des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et la Ligue des Etats arabes.

Ce couronnement de la Banque arrive dans le sillage du prix ‘‘Top Performer RSE’’ obtenu également pour la sixième fois consécutive de l’agence de notation extra-financière VigeoEiris , qui depuis avril 2019 s’est alliée avec Moody’s dans l’objectif de promouvoir l’usage de standards à l’échelle mondiale auprès des acteurs de marché.