Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé trois propositions de nomination à de hautes fonctions. Au niveau du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, le Conseil a approuvé la nomination de Hicham Guedira au poste de directeur des infrastructures industrielles, commerciales, technologiques, et de la recherche et développement.

De même, Mohammed Khalil Bouzid a été nommé inspecteur général du Département de l’Equipement, du Transport et de la Logistique au niveau du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau. Enfin, au niveau du ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdellah Mir été nommé doyen de la faculté des sciences à l’université Moulay Ismail à Meknès.