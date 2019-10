Anfa Realties, spécialiste du haut standing, ouvre Le Mercato d’Anfa, le premier centre commercial de Dar Bouazza, dédié à la proximité et aux loisirs.

Développé par Anfa Realties et géré par City Retail Group, Le Mercato d’Anfa offre un accès à des enseignes et formats chics et variés sur une superficie de 6 000 m2, dont un supermarché de 1 500 m2, mais aussi une surface dédiée à l’électroménager et de nouveaux concepts de restauration.

Le projet a nécessité un investissement de 50 millions de dirhams et devrait permettre la création de plus de 500 emplois directs et indirects.