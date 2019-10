L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé un prospectus relatif à l’émission par la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI) d’un emprunt obligataire subordonné de 500 millions de dirhams (MDH). Cet emprunt sera émis en deux tranches sous forme de 5 000 obligations subordonnées d’une maturité de 10 ans, non cotées, d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. La première tranche sera émise à un taux d’intérêt nominal fixe (entre 3,38% et 3,53%), tandis que la seconde à un taux révisable annuellement (entre 2,86% et 3,01%). Quant à la négociabilité des titres, elle est de gré à gré.