CBI, l’intégrateur global de solutions IT, annonce l’expansion de sa marque Cloud et l’ouverture de deux marketplace au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Sa marque Cloud, anciennement Agil4futur, devient par la même occasion EasyCloud, littéralement ‘‘le Cloud Facile’’ en anglais, dans le but de davantage refléter la simplicité qu’apporte CBI dans l’adoption des technologies Cloud. A l’instar de la version marocaine, EasyCloud.sn et EasyCloud.ci proposent un catalogue de solutions Cloud les plus performantes, allant de la suite complète Microsoft Office 365 à des solutions multi-constructeurs – Cisco, Veeam, Fortinet, Kaspersky… – hébergées sur Azure, le Cloud de Microsoft. Ces packages incluent le support CBI 24/7 et l’accès à un portail détaillé pour gérer et ajuster ses abonnements en temps réel. Rappelons aussi, que grâce à son Statut Microsoft CSP, Cloud Solutions Provider – Tier 1, Fournisseur direct dans 91 pays, CBI s’approvisionne et se forme directement auprès du géant américain Microsoft. Cette spécificité, fruit d’un partenariat privilégié, lui permet de faire bénéficier ses clients de tarifs très préférentiels, parmi les plus bas du marché, et de les accompagner de bout en bout dans l’intégration de leurs solutions Cloud.