2018 revêt une importance capitale pour les banques participatives pour lesquelles il s’agissait de la première année complète d’exercice.

Les indicateurs communiqués régulièrement par Bank Al Maghrib sur leur activité ont démontré un très vif intérêt et une demande sans cesse croissante de la part de tous les marocains.

Ces résultats encourageants renforcent la stratégie de Umnia Bank qui a cru en cette nouvelle finance et qui a investi de manière importante pour servir ses clients à travers tout le Royaume et développer des produits et services innovants.

Le 6 mars Umnia Bank a organisé une conférence de presse pour présenter ses résultats à fin 2018 mais a aussi célébré cette date historique, date à laquelle Umnia Bank a été la première banque au Maroc à obtenir un agrément en tant que banque participative.

La Banque a poursuivi sa stratégie de proximité avec l’expansion de son réseau d’agences en 2018 avec 12 nouvelles agences portant ainsi le réseau à 23 agences réparties sur 16 villes.

En parallèle, Umnia Bank a investi fortement le canal digital avec le lancement du premier site immobilier en ligne au Maroc avec accord de principe immédiat et qui réalise d’ores et déjà une production équivalente à celle de deux agences bancaires.

Umnia Bank a aussi lancé l’application Ulink, à destination des Marocains Résidents à l’Etranger, qui permet l’ouverture de comptes à distance et la gestion des transferts d’argent depuis leur téléphonie mobile, une exclusivité Umnia Bank.

Portée par la même dynamique, Umnia Bank est devenu en l’espace de quelques mois un acteur important du financement automobile avec son nouveau site internet UCars qui a connu un franc succès.

Lors de la conférence de presse, Umnia Bank dévoile en avant-première sa nouvelle offre inédite de banque au quotidien qui la consacre définitivement comme banque universelle confirmant ainsi sa position de banque de référence de la finance participative.

Pour la première fois au Maroc, Umnia Bank offre à l’ensemble de ses clients les frais de retraits sur tous les Guichets Automatiques des confrères et introduit la facturation forfaitaire pour toutes les opérations courantes des particuliers et professionnels.

Une campagne de communication sera lancée, sur plusieurs médias, pour accompagner le lancement de cette nouvelle offre.

Sur le plan financier, Umnia Bank affiche des résultats très satisfaisants avec un total bilan de près de 1.5 milliard de DH, 947 millions de DH de financement et 680 millions de DH de collecte, générant ainsi un PNB de 17.2 MDH à fin 2018.

Les actionnaires ont réaffirmé leur confiance dans Umnia Bank et le potentiel de développement de la finance participative et ont validé le plan moyen terme de la banque qui prévoit la poursuite de l’extension du réseau et les investissements dans le digital.

IM