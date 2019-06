ony Parker raccroche. A 37 ans et trois ans après sa retraite internationale, le meilleur joueur de l’histoire du basket français tire un trait sur sa carrière professionnelle. Formé à l’INSEP et passé par Paris à ses débuts, «TP» traversait l’Atlantique dès 2001 pour rejoindre la NBA et les Spurs de San Antonio (28e choix de la Draft).

C’est là qu’il passera la majeure partie de sa carrière, 17 saisons, avec quatre titres de champion, le titre de MVP des Finales 2007 et six invitations au All Star Game à la clé. Il quittait le AT&T Center l’été dernier pour une dernière danse du côté de Charlotte, chez les Hornets de Michael Jordan. Son dernier club.

Tony Parker, c’est 19 473 points et 1 254 matches en saison régulière en NBA. C’est aussi le neuvième meilleur scoreur de l’histoire des play-offs NBA (4045 points) et le cinquième meilleur passeur (1143 passes décisives). En équipe de France, le natif de Bruges (Belgique) s’est arrêté avec 181 sélections après les JO 2016. Il a guidé les Bleus jusqu’au podium à quatre reprises, avec notamment le titre de champion d’Europe en Slovénie en 2013.