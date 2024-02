Le cabinet d’avocats marocain, Bassamat & Laraqui, a une fois de plus été distingué dans le prestigieux classement « Chambers Top Ranked 2024 », marquant ainsi sa 11e année de succès continu. Cette année, le cabinet s’est vu attribuer le statut de « Band 1 », une reconnaissance de son excellence inégalée dans le domaine juridique.

Cette consécration reflète les éloges et témoignages émanant de nombreux clients et partenaires, soulignant la gestion exemplaire des affaires, l’accompagnement de qualité et les conseils avisés proposés par le cabinet.

Bassamat Fassi-Fihri, associée fondatrice, a été distinguée en tant que « Leading individual » pour son expertise remarquable dans la résolution de litiges.

De même, Hanane Ait Addi, avocate collaboratrice, a été honorée pour la deuxième fois dans la catégorie « Associates to watch », mettant en lumière son talent et son engagement dans le domaine juridique. »