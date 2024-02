Marrakech, sa créativité bouillonnante, son énergie vibrante, son histoire séculaire font de cette ville, une terre de créatifs. De Mohammed Benbrahim à Hassan Hajjaj, en passant par Yves Saint-Laurent, la Cité Ocre vit au gré des artistes, designers et penseurs qui y ont trouvé source d’inspiration. C’est cela, « JAAL », un Riad incarnant cette esprit, haut-lieu de créativité et de voyage. Ici, nous rendons hommage à l’hospitalité des « Foundouks » d’antan et à l’effervescence des artistes d’aujourd’hui.

Ancrée dans l’Afrique et ouvert sur le monde, JAAL Riad Resort se joue des apparences alliant charme traditionnel et art contemporain, ce petit paradis au cœur de Marrakech séduit et surprend par son style, sa personnalité et ses 800m2 de piscine nichés dans un écrin de végétation.

Toutes dotées d’un balcon-terrasse donnant sur les jardins ou la piscine extérieure, les chambres et suites sont conçues dans la plus pure tradition mauresque. Lit douillet, coin sofa, peignoirs, slippers , speed Wi-fi, Smart Tv et accès Netflix pour chiller dans les règles de l’art. Dans les salles de bains, on retrouve l’élégance de la tradition, du zeliges faits mains au fenêtre ouverte en moucharabieh sur l’espace de vie, des produits beauté made in Morocco signés Botanika pour compléter l’expérience.

Chaque détail est pensé pour vous faire découvrir Marrakech sous un nouvel éclairage. JAAL, bien plus qu’un Riad Resort, il s’agit d’un état d’esprit, une émotion, un florilège d’expériences culturelles, artistiques, gastronomiques et sporty…

Amoureux d’art et de création, férus de littérature, vous serez servis à souhait. Au programme : tour d’horizon du paysage artistique, culturel et littéraire à travers des workshop, expos, bibliothèque et galerie en constante mouvance. Un monde d’expériences inventives à vivre en solo, à deux ou entre amis.

À JAAL, nous croyons à l’adage qui dit « Bien manger, c’est le début du bonheur ! ». Au menu, 4 restaurants, des mets inventifs aux saveurs cosmopolites et un authentique bistrot anglais on the roof, offrant une vue imprenable sur les jardins.

Parce qu’il est important de prendre soin de soi, l’espace bien-être comprend 3000m2 répartis en Spa, Hammam proposant une panoplie de soins et de rituels, une piscine chauffée in-door, jacuzzi, dojo Yoga, espace cardio et cross-fit pour les plus sportifs.

Vivre l’expérience JAAL c’est vous laisser enjôler par la douceur de vivre et la créativité qui règnent en maitre sur les lieux.