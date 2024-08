La compagnie chinoise opérant dans la production de batteries pour véhicules électriques, BTR New Material Group, envisage de construire une deuxième usine à Tanger. Cette nouvelle entité sera pilotée par la filiale de la compagnie, Betrui Mediterranean Anode New Material Technology Co.

BTR prévoit d’établir cette nouvelle usine d’anodes au sein de la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Ce projet, réalisé par sa filiale, représente un investissement de 2,6 milliards de yuans (environ 3,6 milliards de dirhams).

L’usine, dont la construction devrait s’achever à l’horizon 2026, disposera d’une capacité de production annuelle de 60.000 tonnes de matériaux d’anode pour batteries au lithium.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de BTR visant à répondre à la demande croissante du marché mondial pour les matériaux d’anode, tout en consolidant sa présence internationale. Le choix du Maroc, et plus précisément de Tanger, reflète la confiance croissante des investisseurs internationaux dans le pays, particulièrement dans le secteur automobile, qui évolue rapidement avec l’essor des véhicules électriques.

A noter que BTR a déjà commencé la construction de son usine de cathodes, toujours au sein de la Cité Mohammed VI Tanger Tech.