Le géant chinois du e-commerce Alibaba a annoncé, ce jeudi, un repli de 29% sur un an de son bénéfice net trimestriel, au moment où le ralentissement économique en Chine pèse sur la consommation des ménages et la rentabilité des entreprises.

Connu comme étant l’acteur incontournable de l’économie numérique et un pionnier des achats sur internet en Chine, le groupe Alibaba est à ce titre considéré comme un baromètre de la consommation dans son pays.

Son chiffre d’affaires total est en revanche en hausse de 4% sur un an à 243,2 milliards de yuans (30,8 milliards d’euros), précise le groupe dans un communiqué transmis à la Bourse de Hong Kong, où il est coté, tandis que celui de ses principales plateformes de e-commerce, Taobao et Tmall, est lui en repli de 1% sur un an.

Le bénéfice net d’Alibaba s’est ainsi contracté à 24,3 milliards de yuans (3,08 milliards d’euros) au premier trimestre de son exercice décalé, alors qu’il était de 34,3 milliards de yuans un an plus tôt.

Ces résultats ont été publiés le jour où l’un des principaux concurrents en Chine d’Alibaba, JD.com, a annoncé avoir pour sa part quasiment doublé sur un an (+92%) son bénéfice net trimestriel, à 12,6 milliards de yuans (1,6 milliard d’euros).

Depuis ces derniers mois, Alibaba est de plus en plus talonné par Pinduoduo, dont la maison mère possède Temu, une populaire application à l’international pour les produits à prix mini.

Pinduoduo connaît dans son pays un succès grandissant au moment où les Chinois freinent leurs dépenses et se tournent vers les produits à petits prix, dans un contexte de ralentissement économique et de chômage élevé parmi les jeunes.