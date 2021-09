CIH Bank a réussi avec succès le renouvellement de sa quadruple certification ISO 9001 version 2015 pour les activités monétique, crédits immobiliers, bancassurance et financement des entreprises.

“Engagé dans une dynamique constante d’amélioration de ses services et de ses performances, CIH Bank a réussi avec succès le renouvellement de sa quadruple certification ISO 9001 version 2015, pour les activités Monétique, Crédits Immobiliers, Bancassurance et Financement des entreprises, lors d’une mission d’audit menée du 28 juin au 2 juillet 2021 par le cabinet Bureau Veritas”, a annoncé la banque dans un communiqué.

Cette consécration vient approuver encore une fois la conformité du système de management de la qualité instauré au sein de CIH Bank, par rapport à l’ensemble des exigences de la norme et confirme ainsi la résilience de la dynamique d’amélioration des processus de la banque.

Plaçant la satisfaction Client au cœur de sa démarche novatrice et sa stratégie omnicanal, CIH Bank a réussi à instaurer un système de surveillance et de suivi des processus, prenant en compte les attentes des clients grâce à la gestion anticipée des risques et la détection des opportunités, a indiqué la même source. La certification se veut ainsi, un vrai levier de différenciation, un gage d’engagement et de qualité pour les clients de la banque et ses partenaires et un atout dans son processus de développement.