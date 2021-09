Le dirham s’apprécierait face au dollar et se déprécierait vis-à-vis de l’euro sur les trois prochains mois, selon les prévisions d’Attijari Global Research (AGR).

Le dirham s’apprécierait face au dollar de 0,3%, 0,2% et 0,3% à horizons 1, 2 et 3 mois, estime la filiale d’Attijariwafa Bank dans sa dernière note hebdomadaire “Weekly MAD Insights – Currencies”.

La parité USD/MAD atteindrait 8,91, 8,92 et 8,91 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre un cours spot de 8,94, ajoute la même source.

Face à l’euro, le dirham se déprécierait de 0,3%, 0,4% et 0,3% durant les 3 mois à venir contre un cours spot de 10,58. La parité EUR/MAD devrait atteindre 10,61, 10,62 et 10,61 à horizons 1, 2 et 3 mois.