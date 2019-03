La Banque mondiale s’est engagée à appuyer le développement du Bénin à travers douze projets pour un engagement financier de 730,93 millions de dollars et d’un fond fiduciaire de 0,3 million de dollars, avant 2023, rapportent des médias locaux.

Selon Kochikpa Olodo, analyste des opérations à la Banque mondiale à Cotonou, cet engagement, s’inscrit dans le cadre du nouveau cadre de partenariat de l’Institution financière internationale avec le Bénin, qui couvre la période 2018-2023 et s’articule autour de trois domaines, notamment la transformation structurelle pour la compétitivité et la productivité, les investissements dans le capital humain, le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité au climat.

Ainsi, il a expliqué qu’au terme des cinq années que va durer ce cadre de partenariat, la Banque mondiale, espère atteindre, entre autres, un accroissement de la productivité agricole et de la diversification des exportations avec des systèmes de production résilients face au climat, une augmentation de la capacité de production d’électricité et un accès plus accru à l’eau potable et à l’assainissement et un secteur privé mobilisé pour investir, créer des emplois et participer au développement des infrastructures.

Pour aboutir à ces objectifs visant à favoriser le développement économique du Bénin, il a souligné que la Banque mondiale à travers ce nouveau cadre de partenariat envisage de prendre en compte douze projets, qui embrassent non seulement les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de l’eau, du développement urbain, mais aussi de l’emploi des jeunes, du développement local et protection sociale, de l’environnement, de la santé, de la nutrition, de l’énergie, de la gouvernance et de renforcement de capacités.

« La Banque mondiale, qui appuie la stratégie de développement du Bénin, entend avant tout favoriser la croissance économique, améliorer la fourniture de services essentiels, la gouvernance et les capacités institutionnelles », a-t-il précisé.