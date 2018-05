Infomediaire Maroc – BMCE Bank of Africa reçu le prix de « Most Active Partner Bank in 2017 in Morocco » décerné par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Cette distinction a eu lieu à l’occasion du Business Forum organisé en Jordanie, en marge de la Réunion Annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BERD sous le thème « Energising Economies ». Cette récompense, la 3ème du genre en 4 ans, rentre dans le cadre du programme d’aide aux échanges commerciaux (Trade Facilitation Programme) proposé par cette Institution.

Elle couronne les efforts consentis par BMCE Bank of Africa et consolide son expertise dans le financement des activités du commerce extérieur.

Rédaction Infomediaire.