Infomédiaire Maroc – La Banque européenne pour la reconstruction et de développement (BERD) compte ouvrir de nouvelles lignes de crédit en faveur des petites et moyennes entreprises marocaines (PME), a annoncé hier son président, Suma Chakrabarti. La BERD envisage de soutenir les domaines prioritaires du gouvernement marocain notamment la promotion de l’emploi et des PME, a affirmé Chakrabarti dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid.

Durant les 5 dernières années la BERD a investi 1,5 milliard d’euros au Maroc dont 300 millions durant la seule année de 2017, a-t-il dit, soulignant la disposition de la Banque à poursuivre son soutien au développement du secteur privé marocain en général et aux PME en particulier.

Il a également fait part de la volonté de la BERD d’aider les entreprises marocaines à s’orienter davantage vers les pays d’Afrique subsaharienne. Chakrabarti a, en outre, fait observer que le Maroc est l’un des pays privilégiés par les opérations menées par la BERD.

Rédaction Infomédiaire