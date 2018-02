Infomédiaire Maroc – « La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est entièrement disposée à poursuivre son accompagnement aux efforts déployés par le gouvernement marocain en vue d’améliorer l’environnement des affaires et de soutenir le tissu entrepreneurial, en particulier les petites et moyennes entreprises. La Banque est également prête à accompagner le leadership marocain dans le domaine des énergies propres et de l’économie verte et à contribuer à la réussite des principales stratégies sectorielles du Royaume ».

Suma Chakrabarti, Président de la BERD

Rédaction Infomédiaire