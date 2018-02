Infomédiaire Maroc – Le président de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Suma Chakrabarti effectuera, mardi prochain, une visite au Maroc au cours de laquelle il aura des entretiens avec plusieurs responsables marocains consacrés au renforcement de la coopération avec la BERD, a annoncé la banque dans un communiqué.

Et dans une déclaration à la veille de sa visite citée dans le communiqué, Chakrabarti a affirmé que ‘‘le Maroc a bien progressé dans la réforme économique et le développement et nous sommes impatients de contribuer à l’économie du pays avec plus d’investissements ».

Pour rappel, la BERD a investi plus de 1,5 milliard d’euros dans 36 projets au Maroc, et a également soutenu près de 400 petites et moyennes entreprises marocaines.

Rédaction Infomédiaire