Le conseil communal de Berkane tiendra, jeudi prochain, une session extraordinaire, qui sera consacrée à l’étude et l’approbation de plusieurs points figurant à l’ordre du jour.

Il s’agit de l’étude et l’approbation d’une convention de partenariat sur la gestion de la fourrière provinciale temporaire pour chiens et chats errants, et sur un projet de protocole d’accord relatif à l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques à Berkane.

L’ordre du jour comprend également l’étude et l’approbation du projet de réalisation du chantier public temporaire relatif à la réhabilitation et au reboisement des espaces verts et des ronds-points de la province, ainsi que du projet de cahier de charge relatif à la gestion du service public pour les parcs, espaces verts et jardins publics de la commune, outre d’un avenant au contrat de gestion du service public pour les déchets ménagers et assimilés.