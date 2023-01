Une enveloppe budgétaire d’environ 24 millions de dirhams (MDH) a été allouée à l’aménagement et au renforcement des voies à la ville de Tanger.

Ce projet, qui fait l’objet d’un appel d’offres lancé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de réhabilitation des quartiers sou-équipés de Tanger et de leur intégration dans le milieu urbain organisé.

Les travaux prévus dans le cadre de ce projet, réalisé en partenariat avec la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la préfecture de Tanger-Assilah, portent sur l’exécution des ouvrages d’assainissement, les terrassements, l’aménagement de la chaussée et la fourniture et mise en œuvre de matériaux pour la réalisation des différents corps de chaussée de la voirie.

Ce projet, qui devrait être achevé dans un délai de 8 mois après démarrage des travaux, devrait contribuer au renforcement des infrastructures de base dans les quartiers cibles, et à la promotion du tissu urbain et de l’équité territoriale.

L’ouverture des plis relatifs à cet appel d’offres est prévue le 20 janvier à 10H00 dans les bureaux de l’Agence.