Du 6 au 10 mars, le Maroc, fort de son stand de plus de 340 m2 et de ses 27 exposants représentant toutes les régions, assurera une visibilité optimale des atouts du Royaume et de ses destinations phares à la Bourse Internationale du Tourisme de Berlin (ITB), salon leader du secteur.

Un rendez-vous mondial incontournable de l’innovation touristique

Avec plus de 180.000 visiteurs en 2018, parmi lesquels 108.000 professionnels et plus de 10.000 exposants venus de 180 pays, ITB Berlin est à juste titre considéré comme le salon interprofessionnel leader de l’industrie touristique mondiale. Tous les secteurs générateurs de valeurs ajoutées y sont présents : tour-opérateurs, compagnies aériennes, agents de voyages, agences MICE, sites de réservations, hôtels,… auxquels il faut ajouter les représentants de régions et sites touristiques ainsi que d’une multitude de médias qui convergent pendant ce salon pour se rencontrer, découvrir de nouveaux partenaires, prendre le pouls de secteur et sentir les nouvelles tendances.

En matière d’évolution, figure le Congrès Market Trends & Innovations (littéralement Evolutions du marché & Innovations). Cet événement organisé à l’occasion de l’ITB se positionne parmi les plus importants congrès touristiques du monde. Il offre aux professionnels l’opportunité unique de bénéficier d’un laboratoire d’idées essentiel sur l’industrie du tourisme dans sa globalité.

L’Allemagne : un marché en pleine croissance pour la Destination Maroc

Troisième marché émetteur après la France et l’Espagne, l’Allemagne représente une cible d’importance pour le Maroc. 761.873 touristes allemands ont visité le Royaume à fin décembre 2018, enregistrant ainsi 10% d’évolution par rapport à 2017. Cet engouement est soutenu par 45 connexions aériennes entre le Maroc et l’Allemagne, la ville d’Agadir étant la première porte d’entrée des voyageurs allemands, suivie par Marrakech et Nador donnant notamment accès à la station balnéaire de Saïdia.

Le stand Maroc : une plateforme d’échange et de visibilité de la destination Maroc

Cette année, le Stand Maroc a évolué en termes de surface face à l’intérêt croissant des professionnels marocains conscients de l’importance de ce salon. Avec plus de 100m² supplémentaires, l’ONMT a conçu des espaces adaptés pour offrir une visibilité optimale de la Marque Maroc et de ses diverses régions touristiques. Accueillant et ouvert, le stand est également adapté aux séances de travail des exposants nationaux (chaînes hôtelières, compagnies aériennes, agents de voyages, agences MICE, Conseils Régionaux du Tourisme…) pourront ainsi échanger aisément et organiser des séances de travail avec les acheteurs potentiels du monde entier notamment tour-opérateurs et agents de voyages

