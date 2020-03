Afin d’assurer les besoins de mobilité, notamment pour les professions de santé, services publics et entreprises continuant leurs activités, Renault Commerce Maroc et son réseau de concessionnaires, présents dans tout le Royaume, adaptent leurs activités et maintiennent un service minimum sur le territoire national.

Les ateliers de réparation, ateliers mobiles, service de livraison et le centre d’interactions clients Renault Maroc restent actifs pour assurer un service continu aux clients dont la mobilité est indispensable dans le contexte actuel.

Pour l’entretien et la réparation de véhicules des services publics et entreprises continuant leur activité, les utilisateurs peuvent contacter le centre de relation client Renault Maroc au 08 000 90 110. Les conseillers Renault & Dacia seront disponibles pour guider les clients chaque jour de 8h à 22h ou par mail sur [email protected]

Soucieux de la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients, Renault Commerce Maroc a mis en oeuvre l’application stricte de toutes les mesures décidées par les autorités marocaines depuis le début de la crise COVID-19, tout en permettant d’assurer la continuité des activités.

Au-delà des mesures sanitaires mises en place, les équipes ont été scindées avec des rotations en sous équipes, afin de limiter au maximum le nombre de personnes présentes dans les espaces de travail.

Le Groupe Renault suit de très près la situation et se tient prêt à réagir rapidement à tout changement dont l’application de nouvelles mesures instaurées par les autorités publiques marocaines.