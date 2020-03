L’ex-joueur de Manchester United, Marouane Fellaini, a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé dimanche son club Shandong Luneng qui évolue en première division chinoise.



Fellaini “est sous observation et suit un traitement dans un établissement médical”, a expliqué le club en précisant que sa température est normale et qu’il se sent bien.



“Le club fera le maximum (…) pour aider le joueur dans son traitement et son rétablissement”, a ajouté son club basé à Jinan, ville située à environ 400 km au sud de Pékin.



Agé de 32 ans, Fellaini serait le deuxième cas d’infection au Covid-19 confirmé dans le football chinois, après celui d’un footballeur brésilien évoluant au sein d’un club de deuxième division et dont l’identité n’avait pas été communiquée.



L’international chinois Wu Lei, qui évolue à l’Espanyol Barcelone, a aussi été infecté et a été placé en isolement à son domicile en Catalogne