Un total de 178.165 consultations de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a été enregistré en mois d’avril.

Selon des statistiques publiées par la BNRM, le nombre des consultations de la bibliothèque numérique a connu une augmentation en mois d’avril, par rapport à mars, qui a enregistré avec 113.234 consultations, contre 3.933 en février et 2.718 en janvier.

De même, le portail bnrm.ma a enregistré 96.491 visites, dépassant de loin le nombre enregistré en mois de mars (16.660 visites), de février (15.292) et de janvier (14.856).

La BNRM a, en outre, souligné dans un communiqué que les pages les plus consultées par les visiteurs de la bibliothèque numérique en avril sont “lecteur audio au confinement” et “demande et engagement de reproduction”, alors que pour ce qui est du portail bnrm.ma, les pages les plus consultées en avril sont “Lecture des livres” et “Page des revues”.

Par ailleurs, ajoute la même source, la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc a lancé un ensemble de services durant la période exceptionnelle de confinement imposée à cause de la propagation de la pandémie du Coronavirus “Covid-19”, afin de diversifier l’offre à distance de la bibliothèque au profit des usagers, des chercheurs et de l’ensemble des étudiants.

Ces plates-formes numériques comprennent un ensemble de services enrichis, progressivement, de nouvelles ressources, fait observer la BNRM, notant qu’il s’agit notamment de livres électroniques, de livres audio en plusieurs langues et de références sur la pandémie du Coronavirus.

Les services concernent, également, les opérations d’impression gratuites à distance, le regroupement, le traitement et la préservation des journaux sous format électronique et les services de la bibliothèque numérique de la BNRM.