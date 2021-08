La société BioNTech, qui est à l’origine du vaccin développé avec Pfizer, a dévoilé une partie de son plan d’expansion visant à créer une grande usine de production de médicaments innovants en Afrique. Selon son directeur général, Ugur Sahin, la firme allemande envisage de construire une usine en Afrique et de développer un réseau de fabrication avec des partenaires locaux pour transférer sa technologie basée sur l’ARN messager — une molécule génétique-, vers un continent qui souffre d’un manque d’accès aux vaccins et autres traitements vitaux, rapporte The Wall Street Journal.

Dans son viseur, cinq pays africains qui ont une industrie du vaccin. Il s’agit du Maroc , de l’Égypte, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie et du Sénégal. La firme allemande entend négocier les possibilités d’ouverture de l’usine dans l’un de ces pays.

A suivre !